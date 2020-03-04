Число жертв торнадо в США увеличилось до 25

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville.— NBC News (@NBCNews) March 3, 2020
A deadly tornado struck the Nashville area in the early hours of Tuesday. https://t.co/SPsh3yBf8p pic.twitter.com/P1QHkNRm64
Число умерших от обрушившегося на штат Теннесси торнадо достигло 25 человек, сообщает NBC со ссылкой на власти штата.
Больше всего пострадал округ Патнам, далее идут округа Бентон, Уилсон и Дэйвидсон. При этом ранее сообщалось о 23 жертвах урагана.
Более 43 тысяч человек в штате остаются без электроэнергии. Торнадо также разрушил десятки построек.
Из-за непогоды в штате было продлено голосование в партийных праймериз. По данным AP, некоторые участки будут работать до 22 часов по местному времени (07:00 мск), на три часа дольше запланированного. Жители Нэшвилла смогут отдать свой голос до 20:00 (05:00 мск).
Ранее Лайф публиковал видео последствий торнадо в Теннесси.