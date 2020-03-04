Число жертв торнадо в США увеличилось до 25

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville.



A deadly tornado struck the Nashville area in the early hours of Tuesday. https://t.co/SPsh3yBf8p pic.twitter.com/P1QHkNRm64 — NBC News (@NBCNews) March 3, 2020

Число умерших от обрушившегося на штат Теннесси торнадо достигло 25 человек, сообщает NBC со ссылкой на власти штата.

Больше всего пострадал округ Патнам, далее идут округа Бентон, Уилсон и Дэйвидсон. При этом ранее сообщалось о 23 жертвах урагана.

Более 43 тысяч человек в штате остаются без электроэнергии. Торнадо также разрушил десятки построек.

Из-за непогоды в штате было продлено голосование в партийных праймериз. По данным AP, некоторые участки будут работать до 22 часов по местному времени (07:00 мск), на три часа дольше запланированного. Жители Нэшвилла смогут отдать свой голос до 20:00 (05:00 мск).

Ранее Лайф публиковал видео последствий торнадо в Теннесси.