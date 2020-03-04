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Число жертв торнадо в США увеличилось до 25

Из-за этого голосование в праймериз в штате Теннесси было продлено на несколько часов.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Wade Payne

Число умерших от обрушившегося на штат Теннесси торнадо достигло 25 человек, сообщает NBC со ссылкой на власти штата.

Больше всего пострадал округ Патнам, далее идут округа Бентон, Уилсон и Дэйвидсон. При этом ранее сообщалось о 23 жертвах урагана.

Более 43 тысяч человек в штате остаются без электроэнергии. Торнадо также разрушил десятки построек.

Из-за непогоды в штате было продлено голосование в партийных праймериз. По данным AP, некоторые участки будут работать до 22 часов по местному времени (07:00 мск), на три часа дольше запланированного. Жители Нэшвилла смогут отдать свой голос до 20:00 (05:00 мск).

Ранее Лайф публиковал видео последствий торнадо в Теннесси.

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