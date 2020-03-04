Космонавты смогут пользоваться подводным Wi-Fi в тренировочном бассейне

Специальный бассейн для тренировок экипажей МКС будет создан Центром подготовки космонавтов. Как информируется в документации на сайте госзакупок, он будет оснащён подводным Wi-Fi, благодаря чему астронавты смогут переговариваться с инструкторами.

Гидролаборатория в данный момент находится на ремонте, начавшемся в 2014 году. Помещение до сих пор не сдано в эксплуатацию. Космонавты не могут тренироваться под водой в специальных скафандрах типа "Орлан-ГН" в условиях, имитирующих невесомость. Внутри бассейна должны находиться копии модулей сегмента МКС, где ученики могут тренировать выходы в открытый космос. Однако сейчас космонавты вынуждены проводить занятия в обычном бассейне и на наземном тренажёре, не позволяющем комплексно отработать выходы.