Новосибирские феминистки потребовали отменить концерт лидера Rammstein

Новосибирские феминистки призвали отменить сольный концерт лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, запланированный в этом городе на 17 марта в "Экспоцентре". Соответствующее заявление опубликовано в группе во "ВКонтакте".

Женщины мотивируют это недавним скандальным клипом певца и обвиняют его в распространении порнографии. Кроме того, после его выхода активисты "Мужского государства" под руководством Владислава Позднякова организовали травлю девушек, участвовавших в съёмках, а потом и вступившейся за них феминистки Залины Маршенкуловой. Активистки выразили недовольство тем, что анонимные мужчины считают произошедшее проблемой морального облика участниц, а не фронтмена немецкой группы.

— Мы хотели бы отдельно подчеркнуть, что выступаем против проведения концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске, потому что считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара, съёмок и распространения порнографии, а теперь даёт концерты как ни в чём не бывало и пользуется всеобщим уважением, — отмечается в сообщении.

Феминистки призвали бойкотировать концерты музыканта, а также добавили, что Линдеманн должен понести ответственность за свои действия.

Как сообщал Лайф, премьера скандального клипа Till The End группы Lindemann состоялась 14 февраля. В видео, в котором присутствуют откровенные сцены, снялись девушки из России, чем вызвали волну гнева и травли в свой адрес. Ранее новосибирский активист уже призывал отменить концерт лидера Rammstein.