Кошки и собаки не могут быть источником заражения новым коронавирусом

Кошки, собаки и другие домашние животные не могут стать источником распространения коронавируса. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, на сегодняшний день не существует ни одного официально подтверждённого случая распространения вируса данным образом, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно о случае возможной передачи болезни от человека к собаке. В Гонконге у животного выявлены признаки инфекции, которая могла передаться от её инфицированного хозяина.

Малеев отметил, что на данном этапе известно о семи видах коронавирусов, являющихся возбудителями инфекционных заболеваний у человека, которые, впрочем, согласно последним данным, не могут передаваться кошкам, собакам, хомякам и другим животным.

Существуют, однако, и другие виды коронавирусов, которые представляют опасность только для животных и являются безопасными для людей.

Так что власти Польши, обвинившие пушистых питомцев в распространении коронавируса, глубоко заблуждаются. Ранее эту версию в беседе с Лайфом уже опроверг вирусолог.