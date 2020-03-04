НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Не лижи свои грязные пальцы, Мини-Майк". Трамп высмеял Блумберга за любовь к пицце

Прозвище Мини-Майк Блумберг получил из-за невысокого роста — 173 сантиметра. Рост Трампа, по некоторым данным, составляет 190 сантиметров.

264

Президент США Дональд Трамп высмеял потенциального кандидата на пост главы государства от Демократической партии Майка Блумберга за любовь к облизыванию пальцев.

Блумберг на одной из предвыборных встреч облизал четыре пальца левой руки после того, как съел небольшой кусок пиццы из коробки. Эпизод попал на видео и стал набирать популярность.

Ролик не обошёл стороной и действующий президент. Трамп опубликовал его в своём твиттере.

Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других! — написал Трамп.

Прозвище Мини-Майк Блумберг заработал из-за низкого роста, который составляет 1 метр 73 сантиметра. Трамп выше оппонента на 17 сантиметров.

Ранее Блумберг сообщал, что продаст свою компанию, стоящую 60 млрд долларов, если одержит победу на выборах.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть