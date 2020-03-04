"Не лижи свои грязные пальцы, Мини-Майк". Трамп высмеял Блумберга за любовь к пицце

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Президент США Дональд Трамп высмеял потенциального кандидата на пост главы государства от Демократической партии Майка Блумберга за любовь к облизыванию пальцев.

Блумберг на одной из предвыборных встреч облизал четыре пальца левой руки после того, как съел небольшой кусок пиццы из коробки. Эпизод попал на видео и стал набирать популярность.

Ролик не обошёл стороной и действующий президент. Трамп опубликовал его в своём твиттере.

— Мини-Майк, не лижи свои грязные пальцы. Это и антисанитарно, и опасно для тебя и других! — написал Трамп.

Прозвище Мини-Майк Блумберг заработал из-за низкого роста, который составляет 1 метр 73 сантиметра. Трамп выше оппонента на 17 сантиметров.

Ранее Блумберг сообщал, что продаст свою компанию, стоящую 60 млрд долларов, если одержит победу на выборах.