"Рожать! Рожать!" Мадуро призвал венесуэльских женщин иметь не менее шести детей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал согражданок рожать не менее шести детей, об этом он заявил во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

— Рожать! Рожать! У всех женщин должно быть по шесть детей! — заявил он.

Он также призвал всех представительниц прекрасного пола принять участие в манифестации, которая пройдёт Восьмого марта.

По данным на конец прошлого года, в Венесуэле проживает чуть менее 29 миллионов человек.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января 2019 года, когда глава оппозиции страны Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным лидером Венесуэлы его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Легитимный лидер Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Турция, Иран, Китай, Куба и Никарагуа. В течение почти года страну раздирают протесты.

На фоне этих событий катастрофически усилилась инфляция. В августе стоимость месячной продуктовой корзины в Венесуэле превысила 80 зарплат. По официальным данным, уровень минимальной зарплаты в стране составляет 40 тысяч боливаров — примерно 2,7 доллара. При этом темпы инфляции в республике катастрофические: по неофициальным данным, Венесуэла закончила 2018 год с уровнем инфляции почти в 1,7 миллиона процентов. А в январе она превысила 7000%. Согласно данным ООН, из-за кризиса страну покинуло около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона, и эта цифра будет только расти.