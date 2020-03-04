Не менее 31 человека пострадало при взрыве и пожаре на химзаводе в Южной Корее

В результате пожара и взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан пострадал по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что пожар начался около 02:59 по местному времени (20:59 мск). Инцидент произошёл на участке, где перегоняли нефть. В 05:12 (23:12 мск) возгорание удалось ликвидировать. В компании заявили, что никакого риска утечки вредных веществ нет. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Сейчас закрыто 7 из 13 объектов завода, специалисты устанавливают причины произошедшего.

А ранее пять человек погибли при взрыве на фабрике в Пакистане.