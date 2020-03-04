Депутаты предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах

Причиной этого является шум, который мешает отдыхать остальным жильцам.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн рассказал о подготовке законопроекта, ограничивающего продажу алкоголя в небольших заведениях, которые расположены в жилых домах.

Как пишут "Ведомости", документ дорабатывается ко второму чтению с учётом некоторых замечаний, например о том, что запрет должен устанавливаться на общем собрании жильцов.

"Наливайки" — мелкие заведения, торгующие алкоголем по ночам, что приводит к шуму, который мешает отдыхать остальным жильцам. После вступления в силу законопроекта власти регионов смогут контролировать время употребления спиртных напитков в подобных местах. Хинштейн хочет обязать заведения соблюдать федеральные ограничения продажи алкоголя — с 23 до 8 часов.

Также будет установлена минимальная площадь баров. Она должна составлять не менее 20 квадратных метров.

Готовность окончательной редакции поправок ожидается в течение марта.