"Выглядят как вершина эволюции, но непригодны". Учёные назвали причину мужского бесплодия

Учёные из США выяснили, что большое количество стероидов и добавок, которые применяются для совершенствования форм тела, становится причиной мужского бесплодия, сообщает научный журнал Health News.

Этот эффект назван парадоксом Моссмана – Пейси — по именам двух исследователей, которые занимаются этой проблемой. Представители сильного пола употребляют тестостерон и прочие стимуляторы для наращивания мышечной массы, они стремятся казаться здоровыми, но достигают совершенно противоположного эффекта.

Доктор Моссман отметил, что мужчины, которые приходят к нему на приём, выглядят "как вершина эволюции", их тело совершенно и поражает красивым рельефом, но вот как раз в эволюционном плане они становятся абсолютно непригодными: их семя практически нежизнеспособно и размножаться у них не получится.

Исследователь подчеркнул, что, скорее всего, побочный эффект применения стероидов связан с тем, что некоторые бодибилдеры используют их для создания впечатляющего телосложения в слишком большом количестве. Однако даже небольшое количество таких добавок в суточном рационе также может привести к бесплодию. Причина, по которой тестостерон и стероиды производят такой эффект, заключается в том, что, когда мужчина принимает эти добавки, гипофиз его головного мозга "думает", что яички перегружаются, и замедляет выработку спермы.

К тому же применение этих препаратов зачастую сопровождается облысением. Привлекательный мачо с бритой головой вполне может оказаться неспособным к производству потомства.

Специалисты отмечают, что зачастую содержащие тестостерон препараты применяются для стимуляции энергии и либидо у сильного пола. К счастью для мужчин, существует естественный подход для улучшения ситуации и даже лечения эректильной дисфункции. Для этого учёные предлагают попробовать употреблять такие продукты, как пурпурная кукуруза, красный женьшень, который является естественным афродизиаком и увеличивает количество сперматозоидов, мидии и даже арбуз. Последний, к слову, называют естественной виагрой.