В Якутии в машине обнаружили россыпь золота на сумму более 11 миллионов рублей

В якутском городе Нерюнгри сотрудники ФСБ при обыске машины обнаружили около трёх килограммов шлихового россыпного золота общей стоимостью более 11 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержание произошло 27 февраля. Владельцем авто оказался гражданин Армении, в настоящее время на него заведено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ "Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершённые в крупном размере".

Золото было изъято, оно будет возвращено в доход государства. По данным сотрудников ФСБ, подозреваемый пытался вывезти золото из Якутии для дальнейшей продажи.

В январе сотрудники УФСБ Якутии выявили незаконную золотодобычу на сумму около девяти миллионов рублей, и тоже на территории Нерюнгринского района.