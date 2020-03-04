Блогерша Диденко объяснила активность в соцсетях после смерти мужа в бане от сухого льда

Блогерша Екатерина Диденко рассказала о причинах активности в социальных сетях после смерти мужа Валентина от сухого льда на вечеринке в честь её дня рождения.

Она отметила, что от записей в "Инстаграме" ей становится легче. Психолог также посоветовал девушке не молчать и общаться с родными, близкими и друзьями.

— С ребятами, с которыми мы праздновали мой день рождения, мы встречаемся каждый день. Во время общения мне становится легче. Когда я одна, мне больно и я реву, — написала Диденко в сториз.

По её словам, такую боль она не чувствовала никогда в жизни. При этом блогерша отметила, что не собирается топить горе в алкоголе или кончать жизнь самоубийством.

— Поможет только время, — считает Диденко и добавляет, что ей нужно продолжать жить ради двух детей и быть сильной для них.

Она также добавила, что не ведёт никакие сборы средств ни себе, ни родственникам погибших, а всё, что появляется в Интернете, — фейки. Кроме того, Екатерина рассказала, что надела кольцо с правой руки на левую.

— Ещё один подарок сделал мне муж — он умер не в мой день рождения, а 29 февраля. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было легче, — поделилась Екатерина.

Ранее психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа тем, что она пока не осознаёт всю глубину происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что погибшего мужа предупреждали перед покупкой об опасности сухого льда.