Блогерша Диденко объяснила активность в соцсетях после смерти мужа в бане от сухого льда

Блогерша Екатерина Диденко рассказала о причинах активности в социальных сетях после смерти мужа Валентина от сухого льда на вечеринке в честь её дня рождения.
Она отметила, что от записей в "Инстаграме" ей становится легче. Психолог также посоветовал девушке не молчать и общаться с родными, близкими и друзьями.
— С ребятами, с которыми мы праздновали мой день рождения, мы встречаемся каждый день. Во время общения мне становится легче. Когда я одна, мне больно и я реву, — написала Диденко в сториз.
По её словам, такую боль она не чувствовала никогда в жизни. При этом блогерша отметила, что не собирается топить горе в алкоголе или кончать жизнь самоубийством.
— Поможет только время, — считает Диденко и добавляет, что ей нужно продолжать жить ради двух детей и быть сильной для них.
Она также добавила, что не ведёт никакие сборы средств ни себе, ни родственникам погибших, а всё, что появляется в Интернете, — фейки. Кроме того, Екатерина рассказала, что надела кольцо с правой руки на левую.
— Ещё один подарок сделал мне муж — он умер не в мой день рождения, а 29 февраля. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было легче, — поделилась Екатерина.
Ранее психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа тем, что она пока не осознаёт всю глубину происшествия.
Валентин Диденко погиб после вечеринки в честь дня рождения супруги. 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы он решил погрузить в бассейн большое количество сухого льда. Химическая реакция, в которую вступили вещества, привела к гибели трёх человек.
Ранее Лайф сообщал, что погибшего мужа предупреждали перед покупкой об опасности сухого льда.