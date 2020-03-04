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Блогерша Диденко объяснила активность в соцсетях после смерти мужа в бане от сухого льда

Также она сообщила, что супруг умер не в её день рождения, а 29 февраля. По мнению Екатерины, Валентин специально дотянул, чтобы ей было легче.

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Фото © Instagram / didenko.katerina

Блогерша Екатерина Диденко рассказала о причинах активности в социальных сетях после смерти мужа Валентина от сухого льда на вечеринке в честь её дня рождения.

Она отметила, что от записей в "Инстаграме" ей становится легче. Психолог также посоветовал девушке не молчать и общаться с родными, близкими и друзьями.

С ребятами, с которыми мы праздновали мой день рождения, мы встречаемся каждый день. Во время общения мне становится легче. Когда я одна, мне больно и я реву, — написала Диденко в сториз.

По её словам, такую боль она не чувствовала никогда в жизни. При этом блогерша отметила, что не собирается топить горе в алкоголе или кончать жизнь самоубийством.

Поможет только время, — считает Диденко и добавляет, что ей нужно продолжать жить ради двух детей и быть сильной для них.

Она также добавила, что не ведёт никакие сборы средств ни себе, ни родственникам погибших, а всё, что появляется в Интернете, — фейки. Кроме того, Екатерина рассказала, что надела кольцо с правой руки на левую.

Ещё один подарок сделал мне муж — он умер не в мой день рождения, а 29 февраля. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было легче, — поделилась Екатерина.

Ранее психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа тем, что она пока не осознаёт всю глубину происшествия.

Валентин Диденко погиб после вечеринки в честь дня рождения супруги. 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы он решил погрузить в бассейн большое количество сухого льда. Химическая реакция, в которую вступили вещества, привела к гибели трёх человек.

Ранее Лайф сообщал, что погибшего мужа предупреждали перед покупкой об опасности сухого льда.

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