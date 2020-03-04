Американская бьюти-блогерша избила двухлетнюю дочь за испорченную косметику

Бьюти-блогер из Америки Мишель Грейс сообщила, что побила свою двухлетнюю дочь за то, что девочка испортила её декоративную косметику.

Грейс записала целый ролик, где рассказала о том, что много раз просила ребёнка не трогать косметику, однако девочка "никогда её не слушала". Блогер показала, по её мнению, безнадёжно испорченную палетку теней и заявила, что решила проучить дочку, отшлёпав её. После этого Грейс добавила, что теперь испытывает боль в руке, "потому что я её так сильно отлупила".

На протяжении всего ролика слышен детский плач. Пользователи не оценили искренности блогера и обрушились на неё с критикой, обвинив в жестоком обращении с ребёнком. Поведение женщины назвали отвратительным, а некоторые посчитали, что девочку стоит передать в службу опеки.

Как сообщает Mirror, 23-летней блогерше пришлось удалить ролик, а пользователи потребовали у администрации YouTube заблокировать канал Мишель, на который подписано меньше тысячи человек.

А блогершу из Краснодарского края лишили опеки над пятью детьми после того, как раскрылся её роман с 20-летним пасынком.