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Семь человек погибли в жутком ДТП с микроавтобусом в Киргизии

Инцидент произошёл на дороге между Бишкеком и городом Ош.

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Фото © Turmush.kg

Семь человек погибли и шесть получили травмы в ДТП в Джалал-Абадской области Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Фото © Turmush.kg

Инцидент произошёл на 493-м километре автодороги Бишкек — Ош в районе села Бургонду. По данным МЧС, столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и легковой автомобиль Honda Jazz. Пострадавшие были доставлены в больницу города Шамалды-Сай.

Ранее ДТП со смертельным исходом произошло во Владимирской области. Там столкнулись фура и микроавтобус.

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