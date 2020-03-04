Семь человек погибли в жутком ДТП с микроавтобусом в Киргизии

Семь человек погибли и шесть получили травмы в ДТП в Джалал-Абадской области Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошёл на 493-м километре автодороги Бишкек — Ош в районе села Бургонду. По данным МЧС, столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и легковой автомобиль Honda Jazz. Пострадавшие были доставлены в больницу города Шамалды-Сай.

Ранее ДТП со смертельным исходом произошло во Владимирской области. Там столкнулись фура и микроавтобус.