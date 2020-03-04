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Зрителей "Сватов" испугали сообщения об остановке съёмок нового сезона

Ранее уже сообщалось, что актёры сериала массово покинули проект.

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Фото © Официальный сайт кинокомпании "Квартал-95"

Любителей телесериала "Сваты" вновь заставили переживать на фоне слухов о том, что съёмки седьмого сезона были остановлены.

Отмечалось, что съёмочную площадку в посёлке Дуличи Республики Беларусь покинули актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк, присоединившиеся к ранее уехавшим Анне Кошмал, Людмиле Артемьевой и Николаю Добрынину.

Однако всех успокоил актёр Александр Феклистов, сообщивший, что на сегодняшний день были завершены съёмки зимней натуры.

Да, мы снимаем, проблем нет. Всё хорошо, всё в порядке, — приводит слова Феклистова ФАН.

Он добавил, что актёры сериала разъехались по домам и гастролям, а к съёмкам вернутся летом.

Ранее режиссёр "Сватов" Андрей Яковлев признался, что сезон, над которым сейчас ведётся активная работа, вероятно, станет последним в истории телепроекта.

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