В Приморье полицейские вернули пенсионерке собаку, похищенную пять лет назад — видео

Видео © Управление МВД РФ по Приморскому краю

Сотрудники полиции вернули жительнице города Артёма русского спаниеля по кличке Бим, которого у неё украли в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Приморскому краю.

Хозяйка пса случайно нашла ролик со своим любимцем в соцсетях и обратилась к зоозащитникам, попросив их помочь его вернуть. Представители организации связались с полицейскими, и оказалось, что собака жила на территории частного домовладения на улице Солнечной, где и было снято видео. Позже состоялась трогательная встреча.

— Пёс на глазах у сотрудников полиции, представителей зоозащитной организации и средств массовой информации признал хозяйку. Бим радостно вилял хвостом и кружил около пенсионерки, — отметили в ведомстве.

Владелец дома признался, что украл пса и подарил дочери. В отношении 65-летнего мужчины возбудили дело по статье "Кража". Выяснилось, что Бима он похитил возле магазина.