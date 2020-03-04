Бывший муж многодетной блогерши из Краснодарского края рассказал, как она совратила сына у него на глазах

Марина 13 лет прожила в браке со своим мужем Алексеем. Пара усыновила пятерых детей, обзавелась большим домом и производила впечатление дружной и счастливой семьи. Но вдруг подписчиков потрясла странная новость — женщина закрутила роман с 20-летним пасынком Вовой. Блогерша стала гостьей шоу "Прямой эфир", для которого её экс-супруг рассказал, как узнал шокирующую правду. По словам мужчины, Марина могла у него на глазах приобнимать Вову и нежно касаться. Дошло до того, что они даже не стеснялись заниматься сексом, когда Алексей был дома.

Слева — пасынок Марины Балмашевой Вова. Скриншот © YouTube / Прямой эфир

Однажды ночью я не мог уснуть, прислушался и всё понял: Марина изменяет мне с Вовой, занимается сексом. <...> А после она пришла и как ни в чём не бывало легла со мной рядом. Я ей ничего не сказал в эту ночь Алексей Шавырин, бывший муж Марины Балмашевой, отец Вовы

Слева — Марина Балмашева до похудения. Справа — Алексей Шавырин, отец Вовы. Фото © Instagram / marina_balmasheva. Скриншот © YouTube / Прямой эфир

Алексей, до последнего дороживший женой, был шокирован и не знал, как себя вести. Спустя неделю переживаний и раздумий мужчина рассказал, что знает об обмане. А Марина ему ответила, что на самом деле давно его не любит. По словам женщины, они с мужем никогда не были близки, не проводили время вместе. Единственным развлечением для располневшей в браке многодетной мамы стала еда, и от такой жизни ей хотелось "сдохнуть". При этом отец Вовы считает, что блогерша совратила сына, как некогда его самого — мужчина начал встречаться с Балмашевой, будучи в браке, и потом ушёл из семьи.

Зачем она так поступила? Если меня не любила — собралась бы и ушла. Думаю, что Марина его [Вову] совратила. <...> В наших отношениях она тоже первая начала проявлять знаки внимания. <...> Я любил её всё это время, хорошо к ней относился, уважал, поддерживал, ни на кого не смотрел. Если бы это был не мой сын, возможно, я бы боролся за неё. Но после этого уже всё Алексей Шавырин, бывший муж Марины Балмашевой, отец Вовы

Фото © Instagram / marina_balmasheva

После разгоревшегося скандала Марина лишилась опеки над детьми, а от Вовы отвернулась семья. Однако влюблённые не обращают внимания на хейт, а Балмашева и вовсе называет рассказ мужа выдумкой. Сейчас блогерша хочет родить молодому бойфренду дочку, хотя и не исключает, что парень в будущем может её бросить.

Он всегда заставляет меня чувствовать себя девочкой, несмотря на разницу в возрасте, несмотря на его вроде бы бесшабашный вид. То есть ты не лошадь, ты не женщина, ты не баба русская, которая должна всё делать, а девочка. <...> Есть два варианта: он через несколько лет встречает девушку, влюбляется и уходит либо остаётся со мной насовсем. Я думаю, из него вырастет классный мужик и муж Марина Балмашева