Путин рассказал о неидеальной экономике в России и базе для её развития

Экономическая ситуация в России не идеальна, однако она является хорошей базой для дальнейшего развития. Об этом глава государства заявил для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

В частности, российский лидер сравнил современные показатели с положением 2000 года, когда за чертой бедности жило 42 миллиона человек, а долги государства составляли почти 145 миллиардов долларов.

Двадцать лет назад "не было конца и края" экономическим проблемам, однако с тех пор многое изменилось. В частности, существенно выросли пенсии и реальные доходы россиян. Кроме того, теперь за чертой бедности находится чуть более 13 миллионов человек, что втрое меньше, чем было в 2000 году.

— Это не говорит о том, что сегодня всё хорошо, совсем нет. Даже наоборот, — подчеркнул Путин.

При этом, пояснил российский лидер, люди не сравнивают сегодняшний день со вчерашним, а, напротив, думают о том, как хорошо должно быть завтра. Когда они не видят желаемого, их настигает разочарование, и это вполне оправданно.

В заключение глава государства пояснил, чем экономическая стагнация отличается от стабильности.

— Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития, — сказал он.