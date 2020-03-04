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Путин рассказал, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости

Однако он отметил, что этого не сделать "одним щелчком пальцев".

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Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов постепенно снижается. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, поскольку доля ненефтегазовых доходов — она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь по одному щелчку пальцев, — отметил президент.

Он также добавил, что стагнация реальных доходов жителей страны объясняется падением цен на энергоносители.

Поэтому мы и вышли на эти нацпроекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе. Но ждать годами люди тоже не могут. Я это прекрасно понимаю, — сказал Путин, отметив, что вопрос доходов граждан является одной из ключевых социальных проблем.

Он подчеркнул, что, по сравнению с показателями 90-х годов, сейчас рост инфляции минимальный, но "наряду с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан — это совершенно очевидно".

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