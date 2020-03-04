Птенцы редких пингвинов Гумбольдта вылупились в Московском зоопарке

Птенцы редких пингвинов Гумбольдта родились в столичном зоопарке. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Благодаря этому событию самая многочисленная в РФ популяция этих птиц в неволе теперь представлена в зоопарке столицы. Семья насчитывает уже 35 особей вместе с недавно родившимися птенцами.

Фото © Московский зоопарк 1 / 3

Этот вид пингвинов занесён в Красную книгу как "уязвимый". Пингвины Гумбольдта появились в столичном зоопарке в 1997 году, с начала 2000-х орнитологи регулярно получают потомство от этих птиц.

Пингвин Гумбольдта был назван в честь немецкого учёного. В природе они гнездятся на Западном побережье Латинской Америки. Природная популяция этих пингвинов насчитывает не более 32 тысяч особей.

Ранее в Московском зоопарке детёныши родились у гривистых волков.