Полиция Петербурга задержала мужчину, стрелявшего в кота

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 55-летнего мужчину, который стрелял в кота британской породы. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу и области.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл 29 февраля. Злоумышленник выстрелил в животное из "предмета, похожего на пистолет", в результате чего кот получил телесные травмы.

Полиция возбудила дело по факту жестокого обращения с животными, мужчина находится под подпиской о невыезде.