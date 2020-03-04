Путин назвал укрепление здоровья россиян государственным приоритетом

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей форума "Здоровье женщин — благополучие нации", отметив, что вопросы укрепления здоровья граждан — это государственный приоритет. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своём сообщении российский лидер указал на то, что решение проблем демографии, увеличение продолжительности жизни, а также поддержка материнства являются общенациональными целями.

При этом, подчеркнул глава государства, немаловажную роль в решении данных задач играют женщины. Они в свою очередь успешно трудятся в сферах образования и здравоохранения, бизнес-структурах и общественных организациях, участвуют в проектах, направленных на продвижение семейных ценностей и здорового образа жизни.

Совет Евразийского женского форума поддерживает подобные программы и инициативы, а также содействует "совершенствованию законодательства и расширению правовых, экономических, социальных возможностей женщин", отметил Путин.

В заключение российский лидер выразил надежду, что форум пройдёт успешно и за его время участникам мероприятия удастся обменяться опытом, лучшими практиками и укрепить международное сотрудничество.

Напомним, что форум пройдёт четвёртого марта, в преддверии Международного женского дня, в рамках реализации проекта совета Евразийского женского форума "Женщины — за устойчивое промышленное развитие".