Британские спецслужбы предупредили об опасности радионянь и смарт-камер

Радионяни и смарт-камеры могут быть взломаны киберпреступниками, поэтому при покупке таких устройств следует подумать о том, как их обезопасить. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности, входящий в британскую спецслужбу электронной разведки.

Тем, кто решился обзавестись такими устройствами, посоветовали придерживаться нескольких правил, которые помогут снизить вероятность утечки данных. Среди предложенных мер — смена пароля после приобретения камеры, своевременное обновление программного обеспечения и по возможности отключение опций, предоставляющих возможность управлять устройством в удалённом режиме.

Эксперты предупредили, что не первый раз сталкиваются со взломом смарт-камер и радионянь и утечка данных может быть масштабной. Они полагают, что для изменения ситуации нужно ужесточить закон в отношении хакеров и пересмотреть стандарты для программ таких устройств, так как их производители часто экономят на защите баз данных пользователей.