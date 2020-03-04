Определены финалисты "Лидеров России" по специализации "Здравоохранение"

В финал конкурса "Лидеры России — 2020" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — по направлению "Здравоохранение" прошло 100 участников из восьми федеральных округов страны.

— Уникальность трека "Здравоохранение" в том, что порядка 60% участников — это представители медицинских семей и династий. Есть конкурсанты, у кого в семьях врачами работают 20–30 человек, а общий стаж на семью измеряется сотнями лет, — отметил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По его словам, после прохождения финальных испытаний будет определено 30 победителей, 10 их которых отправятся в суперфинал "Лидеров России — 2020".

После преодоления оценочных мероприятий 1 и 2 марта конкурсанты 3 марта встретились с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

— Здесь собрались живые, активные профессионалы. Мы обсудили актуальные вопросы на злобу дня: финансовые модели, повышение качества медицинской помощи, ответственность за здоровье пациентов, медицинское образование и многие другие вопросы. Я уверен, что участники внесут свой вклад в решение существующих проблем здравоохранения, — отметил он.

Также участников конкурса ждала большая стратегическая сессия по развитию нацпроекта "Здравоохранение", в рамках которой прошло обсуждение соответствующих поправок в Конституцию РФ.

— Мы попытались в конституции выстроить структуру здравоохранения... И вот этому и был посвящён сегодняшний мозговой штурм. Я думаю, что мы его результаты используем в своей дальнейшей работе. Хорошие идеи придумали участники, — отметил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который и предложил тему дискуссии.

Стоит отметить, что около трети участников полуфинала — кандидаты и доктора медицинских наук.

В финал конкурса по специализации "Здравоохранение" удалось пройти и Анне Спиваковской, о которой недавно писал Лайф.