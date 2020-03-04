У кандидата в президенты Абхазии диагностировали двустороннюю пневмонию

У ранее госпитализированного в Сочи кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального обеспечения республики.

— 4 марта в Минздравсоцобеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата Аслана Бжании. Диагноз: "Двусторонняя полисегментарная пневмония", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что интенсивное лечение Бжании продолжается, также отмечается положительная динамика его состояния здоровья.

Напомним, 2 марта в Сочи госпитализировали кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию. Изначально его доставили в больницу с подозрением на инсульт. Позднее в СМИ появились сообщения о возможном его отравлении, однако они не подтвердились.