В Кремле заявили, что всегда ставили под сомнение работу Нидерландов по МН17

Москва всегда ставила под сомнение работу следственной группы из Службы военной разведки Нидерландов, которая занимается расследованием сбитого над Донбассом в апреле 2014 года малайзийского "боинга". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, представитель Кремля подчеркнул, что результаты работы нидерландских специалистов, которые будут представлены на следующей неделе в суде, будут поставлены под сомнение, поскольку к расследованию крушения Россия допущена не была.

Что касается самого заседания, то Песков отметил, что выводы относительно того, насколько решение суда будет объективным и независимым, делать пока рано.

— Вы знаете, что мы всегда подвергали сомнению работу следственной группы, поскольку мы лишены возможности участия в ней были. А что касается суда, будем ожидать, что произойдёт. Насколько решение аргументировано и подкреплено доказательствами, — сказал он.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными.

В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Впоследствии Нидерланды заявили о наличии свидетеля запуска ракеты по малайзийскому "боингу".

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