Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения

Отмечается, что это распоряжение было подписано по просьбе самого замминистра здравоохранения.

В конце февраля, как сообщает РБК, диссертационный совет Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава решил лишить Краевого степени доктора медицинских наук, так как в его работе нашли большое количество заимствований текста из других работ. На это обратил внимание "Диссернет". Окончательное решение по этому вопросу вынесет экспертный совет Высшей аттестационной комиссии.