Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Сергея Краевого от должности замглавы Минздрава. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что это распоряжение было подписано по просьбе самого замминистра здравоохранения.
В конце февраля, как сообщает РБК, диссертационный совет Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава решил лишить Краевого степени доктора медицинских наук, так как в его работе нашли большое количество заимствований текста из других работ. На это обратил внимание "Диссернет". Окончательное решение по этому вопросу вынесет экспертный совет Высшей аттестационной комиссии.
Романова Варвара