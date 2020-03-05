На Марсе нашли загадочное отверстие — фото

По боковому освещению объекта исследователи определили, что это вход в некую полость, похожую на пещеру, глубиной около 20 метров. Внимание планетологов привлекла практически безукоризненная форма самой дыры и особенно образовавшегося вокруг неё кратера. Отмечается, что причины его возникновения стали предметом споров. По основной версии, этот тоннель когда-то был жерлом вулкана.

Стоит отметить, что ранее подобные отверстия на Марсе уже находили, к примеру, одно из них заметили на склоне горы Арсия — это тоже потухший вулкан, один из трёх, выстроившихся "в ряд" справа от Олимпа. По мнению учёных, такие полости чрезвычайно интересны и именно на их исследование нужно отправлять космические аппараты. Во-первых, пространство внутри пещер защищено от убийственного солнечного излучения и, если бы на Марсе были живые организмы, они могли бы сохраниться именно там. А во-вторых, по той же причине в этих тоннелях могли бы обосноваться будущие марсианские колонисты.