В Москве ревнивый водитель скорой зарезал жену-кардиолога, а затем попытался убить себя

Трагедия разыгралась на юго-западе Москвы во вторник, 3 марта. Когда сын срочно приехал домой на Перекопскую улицу, откуда ушёл утром, он обнаружил, что дверь заперта. Её пришлось вскрывать сотрудникам МЧС, пишет МК. После перед ними развернулась жуткая картина: на полу лежало тело женщины с ножевым ранением в живот. А рядом находился мужчина, который предпринял попытку суицида.

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Погибшей оказалась 47-летняя Лала О. — врач-кардиолог, выпускница Ереванского медицинского университета, отдавшая профессии более 20 лет жизни. Судя по отзывам в Сети, женщину любили пациенты. Они называли её специалистом от бога и позитивным тактичным человеком, который занимается любимым делом.

Подозреваемый в убийстве — её 60-летний супруг, работавший водителем скорой помощи. Предположительно, причиной такого жестокого поступка стала ревность пожилого мужа, который попытался лишить себя жизни, осознав, что натворил. Мужчину госпитализировали. По факту убийства возбуждено уголовное дело, отмечается на сайте Следственного комитета.