Чёрный Тигр возвращается. Мирзаев готов к супербитве после сокрушительного нокаута

Российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat отправляется с ивентом на этой неделе в Казахстан. 6 марта в Алматы пройдёт 105-й по счёту турнир лиги АСА, где в главном бою вечера чеченский проспект Шамиль Шахбулатов и бразилец Даниэль де Альмейда разыграют вакантный пояс чемпиона в легчайшем весе. Но, несмотря на наличие в карде боя за титул, всё же самым ожидаемым событием шоу станет долгожданный супербой между Расулом Мирзаевым и казахстанской звездой смешанных единоборств Арманом Оспановым.

33-летний Расул Мирзаев (18-2-0) возвращается в клетку после сокрушительного поражения Шамилю Шахбулатову в сентябре прошлого года.

Чеченский боец в какой-то степени сотворил сенсацию, отправив в глубокий нокаут раскрученного и безусловно талантливого спортсмена. Но время неумолимо… При всём уважении к Чёрному Тигру всё же его лучшие времена в ММА остались позади. Расул перенёс множество жизненных потрясений, моральных, физических травм и в какой-то степени попросту перегорел…

Мирзаев, удивлявший соперников и болельщиков разнообразием и каскадом приёмов, в том числе в борьбе, в последние несколько лет превратился в читаемого бойца, акцентированного на нокаутирующий удар. Чёрный Тигр стал уменьшенной копией также просевшего на закате своей карьеры Фёдора Емельяненко. Та же усталость, тот же стиль…

О бое Мирзаев vs Оспанов фанаты смешанных единоборств России и Казахстана мечтают уже давно. Точнее, с 2014 года, после повторной победы над Ержаном Эстановым на турнире Alash Pride.

Одолев бойца по прозвищу Арлан почти шесть лет назад в Казахстане, Расул в интервью тогда заявил, что больше не хочет там драться. "После первого боя в меня кидали бутылки, монеты, зажигалки, обливали водой. Через некоторое время снова приехал в Казахстан — всё повторилось. Когда предложили провести там третий бой, ответил: "Нет! Больше в те края ни ногой!" — рассказывал Чёрный Тигр. Эмоциональные слова популярного российского спортсмена раздосадовали жителей соседнего государства. С того момента в сетях стали идти дискуссии о шансах Чёрного Тигра в поединке на тот момент с самым опасным казахстанским бойцом Арманом Оспановым. Увы, ранее эту схватку провести не удалось. Оба бойца за этот период потерпели поражения и заметно сдали в рейтинге. Чёрный Тигр с 2016 года проиграл дважды в трёх выступлениях, Оспанов с 2017 года трижды в четырёх боях… Но, несмотря на очевидные пробелы в стане и Расула, и Армана, предстоящий поединок вполне может стать "Боем года".

Атлеты прекрасно знают об ожиданиях фанатов своих стран и сделают всё от себя зависящее, чтобы их не разочаровать. Несмотря на обилие поражений, оба бойца по-прежнему очень ярки и зрелищны. Ждём в пятницу "фейерверка"!