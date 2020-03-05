Первоклассница неправильно решила задачу по математике, но в Сети с её ответом согласны все

Сийинг Тан из Сингапура поделилась в "Фейсбуке" снимком домашнего задания своей племянницы, которая учится в первом классе. В тесте детей просят сосчитать, сколько уточек и собачек на иллюстрациях. И вышло так, что ни один из ответов малышки не совпал с "ключами" учительницы. По словам родственницы, девочка отнюдь не слаба в математике — она просто очень креативная.

Большинство может подумать, что моя племянница не умеет считать, но дело в том, что она креативная девочка (по крайней мере, на мой взгляд)! 👍👍 Я так удивлена, что эта малышка смотрит на мир под другим углом! 👍👍 Сийинг Тан

Фото © Facebook / Siying Tan

Сперва может показаться, что девочка просто что-то напутала: уточек тут шесть, а не три, а щенков действительно девять. Но обратите внимание на место, куда ребёнок должен вписывать ответ. После пробела стоят изображения животных из вопросов. Сразу становится понятно — первоклассница, наоборот, действовала строго по инструкции: уток, смотрящих влево, точно три, а спящая собака с хвостиком влево лишь одна. Так она и написала.

Фото © Facebook / Gnitiy Yiting

Публикация Сийинг стала вирусной и вызвала бурное обсуждение в Сети. Многие поддержали малышку. По их словам, девочка правильно ответила на поставленный вопрос. А то, что его задали так неоднозначно, — это проблема составителей.

Девочка дала единственно правильный ответ. Не вижу других вариантов ashskier

Вопрос ужасен. Любой математический вопрос, который требует дополнений и уточнений, некорректен. Следует заменить рисунок на слова Zefrom