НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Ранее стало известно, что встреча состоится 5 марта.

360
Post cover

Фото © Mustafa Kamaci / Anadolu Agency via Getty Images

Во время переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудят кризис в Идлибе, а также меры, которые помогут положить ему конец, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Планы — обсудить с Эрдоганом идлибский кризис. Ожидания — выйти на единое понимание... причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения, — рассказал он.

Ранее Кремль подтвердил, что Эрдоган 5 марта прилетит в Москву на переговоры с Путиным.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть