Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Во время переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудят кризис в Идлибе, а также меры, которые помогут положить ему конец, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Планы — обсудить с Эрдоганом идлибский кризис. Ожидания — выйти на единое понимание... причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения, — рассказал он.

Ранее Кремль подтвердил, что Эрдоган 5 марта прилетит в Москву на переговоры с Путиным.