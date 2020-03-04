Ушёл из жизни адмирал флота Алексей Сорокин

Адмирал флота, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сорокин ушёл из жизни, ему было 97 лет. Об этом сообщается на сайте Клуба военачальников Российской Федерации.

Как уточняется, он умер после тяжёлой и продолжительной болезни.

Президент клуба военачальников от имени членов совета клуба выразил глубокие соболезнования родным и близким адмирала.

Алексей Сорокин родился 28 марта 1922 года в Горьковской области. Он участвовал в ВОВ, являлся депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва. Сорокин награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и другими.