В Москве техник ЖЭКа заступился за дворника и получил ножом в шею — видео

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Житель дома, расположенного на улице Маршала Новикова, устроил скандал, пожаловавшись, что дворники шумят. Когда за них начал заступаться ответственный за них техник ЖЭКа, мужчина пырнул его ножом.

За несколько минут до инцидента пострадавший, как обычно, давал указания подчинённым, но внезапно из подъезда вышел вооружённый ножом жилец дома и начал скандалить из-за шума. Когда работник ЖЭКа попытался его успокоить, между мужчинами вспыхнул конфликт — и местный житель ударил техника ножом в область шеи.

Лезвие, к счастью, не задело сонную артерию, и техник выжил. С места происшествия его доставили в больницу с резаной раной левого наружного слухового прохода, порезом лицевого нерва и резаной раной задней поверхности шеи. Сейчас потерпевший находится на лечении под капельницами.

По данным Лайфа, жильца с ножом задержали. Местные жители рассказали, что мужчина не первый раз проявляет агрессию и устраивает скандалы.

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