Братья сербы и снова турки. С кем сборная России будет биться в Лиге наций?

Сборная России по футболу узнала своих соперников по второму розыгрышу Лиги наций. Если вы вообще забыли, что это за турнир и почему в нём участвует наша команда, то сейчас мы всё расставим по полкам.

Лига наций — это...

Это новый турнир УЕФА, который заменил товарищеские встречи между европейскими сборными. Команды разделены на четыре дивизиона: в лиге А — самые сильные, в лиге D — самые слабые. Если команда занимает первое место в своей группе, она получает право перейти в дивизион рангом выше. Если последнее, то вылетает. Лучшие команды элитной лиги А играют плей-офф и разыгрывают между собой трофей Лиги наций.

И да, хорошие результаты в этом турнире позволяют командам, которые провалили отбор на Евро или чемпионат мира, получить дополнительный шанс и всё-таки вырвать путёвку. Нынешний розыгрыш Лиги наций, который стартует осенью 2020 года, будет приурочен к отборочному циклу мундиаля 2022 года.

Как дела у России?

В первом розыгрыше Лиги наций сборная России играла в группе со Швецией и Турцией. Наша команда дважды победила турецкую сборную, а вот шведам в последней встрече проиграла, из-за чего по дополнительным показателям не смогла занять первое место (у обеих команд было по семь очков). В итоге шведы отправились в элитный дивизион, а наша команда осталась во втором по силе.

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Тем не менее при жеребьёвке нового розыгрыша турнира сборная России оказалась сильнейшей командой лиги В, другие команды тоже сильно боялись на неё попасть, как обычно в Лиге чемпионов мечтают, чтобы им не выпали "Ливерпуль" или "Барселона". "Не повезло" в итоге Турции (снова), Венгрии и Сербии.

Наши соперники

Сборная Сербии — номинально сильнейшая из сборных, с которыми предстоит играть команде Станислава Черчесова. Кстати, именно нападающий из этой страны, Александр Митрович, с шестью голами стал лучшим бомбардиром первого розыгрыша Лиги наций. В целом сербы весьма ударно провели тот турнир, оставив позади Румынию, Черногорию и Литву, оформив тем самым повышение в классе до лиги В.

В отборочном турнире Евро-2020 сербам попалась убойная группа с Украиной и Португалией. Команда Любиши Тумбаковича стала третьей и попала в стыковые матчи, в которых ей предстоит сыграть в этом месяце. Тогда и решится, поедет ли Сербия на чемпионат Европы.

Матчи со сборной Сербии обычно удачно проходят для России: две победы и две ничьи. К тому же атмосфера на них традиционно дружеская, ведь российские и сербские болельщики очень дружат между собой.

Мы попали в сложную группу, так как будем играть с двумя командами, квалифицировавшимися на Евро. Венгрия также прогрессирует год за годом. Для нас это будет отличная возможность проверить себя. В итоге мы сыграем с Россией три раза — будет один товарищеский матч в июне и два матча в Лиге наций Любиша Тумбакович Главный тренер сборной Сербии

Сборная Турции — отлично знакомый нам соперник. Сборная России совсем недавно играла с этой командой в первой Лиге наций (и дважды победила). Вообще говоря, за всю историю встреч России и Турции у нашей команды ни одного поражения — четыре победы и два ничейных результата.

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В первом розыгрыше турнира турки заняли последнее место в нашей группе и должны были вылететь в дивизион послабее, но реорганизация турнира с добавлением новых команд позволила им остаться в Лиге В. Так что теперь нам снова придётся мериться силами.

После откровенного слабого выступления в первом розыгрыше Лиги наций Турция мощно ворвалась в отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года. Турки ни разу не проиграли действующим чемпионам мира — французам, — прихлопнув их дома и удержав ничью на выезде. Но поражение от Исландии всё-таки отбросило их на второе место в группе. Тем не менее данная позиция позволила команде Турции напрямую отобраться в финальную часть чемпионата Европы. Там турки сыграют со Швейцарией, Уэльсом и Италией.

Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее, однако мы должны её пройти, чтобы выйти в дивизион А. С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок. Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что у нас сильнейшая группа в дивизионе В Шенол Гюнеш Главный тренер сборной Турции

Сборная Венгрии — аутсайдер этого квартета. Однако эта команда в последнее время значительно прогрессирует. В первом розыгрыше Лиги наций венгры играли в третьем по силе дивизионе, но после реорганизации оказались во втором. В отборочном турнире Евро-2020 им не удалось завоевать прямую путёвку, но, как и у сборной Сербии, у них будет шанс в стыковых матчах.

В современной истории сборная России ещё ни разу не проигрывала команде Венгрии, но недооценивать эту команду точно не стоит. Как минимум — из-за свежих воспоминаний о матчах ЦСКА и "Ференцвароша" в Лиге Европы, когда венгерский коллектив неожиданно дал мощнейший бой армейцам и даже победил на выезде. Повторения этой истории на уровне сборных, конечно же, видеть не хочется.

Нам предстоят сложные матчи со всеми командами, фаворитами являются команды России и Турции, но сербы находятся на том же уровне. В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-игроков. Мы не изучали российских игроков, так как сейчас думаем об игре с болгарами. Абсолютно согласен с тем, что это самая сложная группа в дивизионе В Марко Росси Главный тренер сборной

Мнение экспертов

Бывший игрок сборной России Роман Широков уверен, что легко нашей команде точно не будет.

— Хорошая группа, мне нравится: команды качественные, и нам будет интересно. С турками мы недавно играли — это молодая команда, — хорошо отбор провели. Турки точно хорошие, и венгерский футбол на подъёме. По мне, так очень хорошая группа. Пока трудно прогнозировать, но хочется, чтобы мы первое место взяли. Но нужно, чтобы команды хотя бы сыграли по разу. Сейчас сербы хорошие, там играет Милинкович-Савич. Будет очень трудно, и нужно сначала смотреть, что мы покажем на Европе и как стартуем, — сказал Широков.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов традиционно спокойно воспринял жеребьёвку и отметил, что сейчас вся подготовка направлена на чемпионат Европы, а о Лиге наций надо будет думать уже ближе к осени.

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— Жребий как жребий. С турками часто играем, они нам попались и в прошлую Лигу наций. С венграми мы играли пару лет назад, они стали чуть по-другому играть. Так что всех мы знаем. С Сербией у нас ещё шестого июня товарищеский матч, как раз посмотрим. У нас перед Лигой наций большой турнир, поэтому об этом, честно говоря, не думается. Чемпионат Европы закончится, и тогда мы будем концентрироваться на этом, — заключил Станислав Черчесов.

Расписание матчей

3 сентября , Россия — Сербия

, Россия — Сербия 6 сентября , Венгрия — Россия

, Венгрия — Россия 9 октября , Россия — Турция

, Россия — Турция 12 октября , Россия — Венгрия

, Россия — Венгрия 14 ноября , Турция — Россия

, Турция — Россия 17 ноября, Сербия — Россия