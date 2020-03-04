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"ВКонтакте" создаёт убийцу TikTok

Разработчики соцсети предложат сервис для записи коротких видео с вертикальной ориентацией. В нём будет доступна панель инструментов для редактирования роликов, как в TikTok и Instagram.

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Фото © Shutterstock

"ВКонтакте" разрабатывает сервис для публикации коротких вертикальных видео, чтобы создать альтернативу TikTok. Об этом сообщает VC.ru.

Пока сервис называется "Клипы". Он должен стать частью суперприложения, которое разрабатывает Mail.ru Group на базе "ВКонтакте". В продвижении платформы примут участие блогеры и создатели профессионального контента.

Пользовательский интерфейс будет похож на тот, что есть в Instagram и TikTok. В приложении юзеры смогут редактировать ролики: накладывать эффекты, добавлять маски, взаимодействовать с дополненной реальностью. В будущем разработчики планируют добавить инструменты для монетизации.

"Клипы" будут отображаться возле "Историй". Они, напомним, появились в 2016 году — это посты, исчезающие в течение 24 часов.

Суперприложения — то, чем занимается ряд крупных российских компаний. Известно, что такой софт разрабатывает "Тинькофф".

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