Как быстро и эффективно заболеть коронавирусом. Вредные советы

Совет 1: хватит мыть руки

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Вам уже не пять лет. И за вами не следит мама. Кто вас отругает, если вы решите не мыть руки после поездки в транспорте или занятий в спортзале. Вы дерзкий и независимый — идите против системы. Нам всем знакомо чувство, когда выходишь из метро и упираешься в ларёк с шаурмой. Как тут отказаться, когда весь день не ел. А она прямо манит. Не искать же сейчас впопыхах мыло и туалет. Да и вряд ли именно в этом вагоне метро ехал больной коронавирусом. Вряд ли вы его подхватите. Да, врачи говорят, что гигиена важна и мыть руки надо, чтобы снизить риск заболевания. Но кто их слушает, этих врачей, они же вам не мама.

Совет 2: почаще посещайте массовые мероприятия

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Вы общительная натура и любите быть в центре внимания. В разгар эпидемии коронавируса нет смысла сидеть дома. Вирус увидит ваш позитивный настрой и не будет вас заражать. А мысли, как известно, материализуются. Посмотрите расписание на выходные: выставки, концерты, народные гулянья — постарайтесь посетить их все. Защитная маска вам ни к чему. Общайтесь с людьми. Почаще обнимайтесь. Пусть все видят, какой вы добрый. Если вы верующий, загляните в храм, поцелуйте икону. Да, пишут, что при скоплении народа и через прикосновения коронавирус распространяется быстрее — вас это не касается.

Совет 3: не стоит обращать внимания на странные симптомы

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Поднялась температура, почувствовали озноб, начался кашель, дыхание затруднилось — с кем не бывает. Это всё ерунда — до завтра наверняка пройдёт. Ни в коем случае не звоните в скорую. Сколько времени зря потеряете. Это же нужно ждать врачей. А если заберут, то придётся в больнице лежать, а завтра с парнями пива попить собирались. Выпейте аскорбинку, сходите в магазин, зайдите к соседу — добрая беседа, говорят, облегчает самую тяжёлую болезнь. Врачи говорят, что при таких симптомах есть риск, что вы умрёте, но глубоко внутри вы уверены, что смерть — это то, что случается с другими людьми. Опасаться нечего.

Совет 4: сбегите из лазарета

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Если врачи подозревают у вас коронавирус, не расстраивайтесь. Если диагноз поставили за границей, не соглашайтесь на госпитализацию. Вы свободная личность. Летите на самолёте домой. Лучше с пересадками. И побольше гуляйте в аэропорту. Если вас упакуют в карантин на родине, не сидите там, как сыч, бегите. Дома столько дел, столько важных встреч — тут не до коронавируса. Да, говорят, что за побег из карантина грозит уголовная статья. А ваша беспечность ставит под угрозу жизнь миллионов людей. Но это не аргументы для такого дерзкого человека, как вы. Вперёд, на свободу!

Для людей без чувства юмора поясним: вредные советы названы так, чтобы им не следовать. Здоровья вам.