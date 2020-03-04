НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Лайф выяснил, кто и как зарабатывает на медицинских масках в Москве — видео

Распространители утверждают, что крупные партии товара получить напрямую от российских поставщиков сейчас практически невозможно.

782

Видео © LIFE

Корреспондент Лайфа пообщался с несколькими "серыми" продавцами медицинских масок в Москве и узнал, кто зарабатывает на средствах индивидуальной защиты.

По их словам, крупные партии масок получить напрямую от российских поставщиков сейчас практически невозможно. С отечественных складов маски часто попадают сразу на "серый" рынок, где их стоимость в несколько раз увеличивается.

Поступления есть. Нам приходят, но не каждый день. Через день, через два десять тысяч, тридцать тысяч, пятьдесят тысяч, сто тысяч, когда как. Никто ничего не делает, заводы не отпускают, кроме госконтрактов, никуда. Склады, "серый" рынок... всё такое, — рассказал один из собеседников.

Ещё один такой продавец сказал, что закупает маски у российских производителей. По его словам, при изготовлении масок используется китайское сырьё, которое успели получить из Поднебесной до того, как в КНР пришла эпидемия.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть