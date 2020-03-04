Лайф выяснил, кто и как зарабатывает на медицинских масках в Москве — видео

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Корреспондент Лайфа пообщался с несколькими "серыми" продавцами медицинских масок в Москве и узнал, кто зарабатывает на средствах индивидуальной защиты.

По их словам, крупные партии масок получить напрямую от российских поставщиков сейчас практически невозможно. С отечественных складов маски часто попадают сразу на "серый" рынок, где их стоимость в несколько раз увеличивается.

— Поступления есть. Нам приходят, но не каждый день. Через день, через два — десять тысяч, тридцать тысяч, пятьдесят тысяч, сто тысяч, когда как. Никто ничего не делает, заводы не отпускают, кроме госконтрактов, никуда. Склады, "серый" рынок... всё такое, — рассказал один из собеседников.

Ещё один такой продавец сказал, что закупает маски у российских производителей. По его словам, при изготовлении масок используется китайское сырьё, которое успели получить из Поднебесной до того, как в КНР пришла эпидемия.