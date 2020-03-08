Звезда смерти. Какие беды несёт для Земли взрыв сверхновой Бетельгейзе

Огромный глаз Бетельгейзе

Изображение Бетельгейзе, полученное в декабре 2019 года на VLT с помощью инструмента SPHERE. Фото © Wikipedia

Звезда Бетельгейзе — гигантская и древняя. Вдвое старше Солнца — ей около 10 миллиардов лет. При этом она в 1000 раз крупнее нашего светила и сравнима по размеру с Солнечной системой. Уже 50 лет за ней неотрывно следят земные астрономы. Звезда находится очень близко к нашей планете, в той же галактике — Млечный Путь, где живём мы. Бетельгейзе могут рассмотреть в телескопы. И очевидно, что древнее солнце умирает.

Внутри всех звёзд происходит термоядерная реакция, которая позволяет им сиять и выделять тепло. Но внутри этого гиганта топливо закончилось. И скоро должен произойти взрыв. В таком случае звезда сперва гаснет и начинает уменьшаться, а потом резко взрывается и уничтожает всё, до чего сможет дотянуться. Последние годы звезда стремительно уменьшалась. В декабре прошлого года Бетельгейзе стала вести себя пугающе странно. Она начала коллапсировать, мигать, словно готовясь взорваться.

Взрыв Бетельгейзе озарит небо

Если произойдёт взрыв, то, по мнению одних астрономов, на небе загорится второе солнце. Другие учёные понижают яркость до размера Луны. В любом случае огромный огненный шар будет заметен невооружённым глазом. По космическим меркам, Бетельгейзе наш сосед — около 700 световых лет. И это будет третий взрыв сверхновой звезды во всей человеческой истории. Увидеть и зафиксировать данное явление удалось лишь дважды — в 1604 и в 1987 годах. И то в первом случае сверхновая взорвалась в 13 тысячах световых лет, а во втором — аж в 168 тысячах, то есть очень далеко даже по меркам космоса.

Радует учёных возможность изучить взрыв звезды и понять тайны Вселенной. Наблюдение за смертью звезды может подтвердить или опровергнуть многие существующие физические теории. Астрономы будут обеспечены работой на долгие годы вперёд. А пугает неизвестность — останется ли на Земле кто-нибудь, способный пережить этот взрыв. Ведь, детонируя, огромное светило сотрёт с лица Вселенной все ближайшие планеты и звёздные системы. Они попросту исчезнут в огне ядерного взрыва.

Пожирающий огонь Бетельгейзе

Вид Бетельгейзе с расстояния приблизительно 8 а.е. Фото © Wikipedia

Резонный вопрос, который напрашивается: погибнет ли Земля в пламени сверхновой? Непосредственно от взрыва — вряд ли. Ведь опасным радиусом считается 50 световых лет. А Бетельгейзе находится от нас в 700. Но если нас не заденет взрывом, то до нас могут долететь гамма-лучи. Излучение — уже вполне реальная опасность. Если выброс будет достаточно сильным и направленным, то он может уничтожить озоновый слой нашей планеты. По одной из версий, так могли погибнуть динозавры, когда 65 млн лет назад во Вселенной тоже взорвалась звезда. Впрочем, доказательств у этой теории нет.

Но никто не изучал взрывов звёзд так близко и не знает, что произойдёт. Вдруг нас заденет ударной волной. Впрочем, даже если и так, то ударная волна будет идти до нас около шести миллионов лет — куда медленнее, чем радиация. В общем, пока что можно не опасаться. Но поглядывать на небо стоит. Звезда Бетельгейзе может взорваться со дня на день. Самые неторопливые ждут взрыва в марте. А самые скептичные заявляют, что это может произойти и в марте 200200 года. Да, звезда умирает, но кто её знает, сколько продлятся конвульсии светила. Разброс велик — от одного дня до ста тысяч лет. Звёздам не прикажешь.