Звезда смерти. Какие беды несёт для Земли взрыв сверхновой Бетельгейзе

Огромный глаз Бетельгейзе
Изображение Бетельгейзе, полученное в декабре 2019 года на VLT с помощью инструмента SPHERE. Фото © Wikipedia
Звезда Бетельгейзе — гигантская и древняя. Вдвое старше Солнца — ей около 10 миллиардов лет. При этом она в 1000 раз крупнее нашего светила и сравнима по размеру с Солнечной системой. Уже 50 лет за ней неотрывно следят земные астрономы. Звезда находится очень близко к нашей планете, в той же галактике — Млечный Путь, где живём мы. Бетельгейзе могут рассмотреть в телескопы. И очевидно, что древнее солнце умирает.
Внутри всех звёзд происходит термоядерная реакция, которая позволяет им сиять и выделять тепло. Но внутри этого гиганта топливо закончилось. И скоро должен произойти взрыв. В таком случае звезда сперва гаснет и начинает уменьшаться, а потом резко взрывается и уничтожает всё, до чего сможет дотянуться. Последние годы звезда стремительно уменьшалась. В декабре прошлого года Бетельгейзе стала вести себя пугающе странно. Она начала коллапсировать, мигать, словно готовясь взорваться.
Взрыв Бетельгейзе озарит небо
Фото © Телеканал "Наука"
Если произойдёт взрыв, то, по мнению одних астрономов, на небе загорится второе солнце. Другие учёные понижают яркость до размера Луны. В любом случае огромный огненный шар будет заметен невооружённым глазом. По космическим меркам, Бетельгейзе наш сосед — около 700 световых лет. И это будет третий взрыв сверхновой звезды во всей человеческой истории. Увидеть и зафиксировать данное явление удалось лишь дважды — в 1604 и в 1987 годах. И то в первом случае сверхновая взорвалась в 13 тысячах световых лет, а во втором — аж в 168 тысячах, то есть очень далеко даже по меркам космоса.
Радует учёных возможность изучить взрыв звезды и понять тайны Вселенной. Наблюдение за смертью звезды может подтвердить или опровергнуть многие существующие физические теории. Астрономы будут обеспечены работой на долгие годы вперёд. А пугает неизвестность — останется ли на Земле кто-нибудь, способный пережить этот взрыв. Ведь, детонируя, огромное светило сотрёт с лица Вселенной все ближайшие планеты и звёздные системы. Они попросту исчезнут в огне ядерного взрыва.
Пожирающий огонь Бетельгейзе
Вид Бетельгейзе с расстояния приблизительно 8 а.е. Фото © Wikipedia
Резонный вопрос, который напрашивается: погибнет ли Земля в пламени сверхновой? Непосредственно от взрыва — вряд ли. Ведь опасным радиусом считается 50 световых лет. А Бетельгейзе находится от нас в 700. Но если нас не заденет взрывом, то до нас могут долететь гамма-лучи. Излучение — уже вполне реальная опасность. Если выброс будет достаточно сильным и направленным, то он может уничтожить озоновый слой нашей планеты. По одной из версий, так могли погибнуть динозавры, когда 65 млн лет назад во Вселенной тоже взорвалась звезда. Впрочем, доказательств у этой теории нет.
Но никто не изучал взрывов звёзд так близко и не знает, что произойдёт. Вдруг нас заденет ударной волной. Впрочем, даже если и так, то ударная волна будет идти до нас около шести миллионов лет — куда медленнее, чем радиация. В общем, пока что можно не опасаться. Но поглядывать на небо стоит. Звезда Бетельгейзе может взорваться со дня на день. Самые неторопливые ждут взрыва в марте. А самые скептичные заявляют, что это может произойти и в марте 200200 года. Да, звезда умирает, но кто её знает, сколько продлятся конвульсии светила. Разброс велик — от одного дня до ста тысяч лет. Звёздам не прикажешь.