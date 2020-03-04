Уволилась директор школы в Ульяновске, где ученик ранил педагога ножом

Директор ульяновской школы, где подросток ранил ножом учительницу по математике, уволилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление образования администрации города.

Напомним, 15-летний школьник с ножом совершил нападение на педагога прямо на уроке. Женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали, ей уже сделали операцию. Позже СК показал видео с места происшествия. Как стало известно Лайфу, мальчик не отличался прилежным поведением, а в последнее время находился в подавленном состоянии. Подростка арестовали на два месяца.