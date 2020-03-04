Уволилась директор школы в Ульяновске, где ученик ранил педагога ножом

Директор ульяновской школы, где подросток ранил ножом учительницу по математике, уволилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление образования администрации города.
Там подчеркнули, что женщина ушла по собственному желанию.
Напомним, 15-летний школьник с ножом совершил нападение на педагога прямо на уроке. Женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали, ей уже сделали операцию. Позже СК показал видео с места происшествия. Как стало известно Лайфу, мальчик не отличался прилежным поведением, а в последнее время находился в подавленном состоянии. Подростка арестовали на два месяца.
Романова Варвара