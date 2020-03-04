Боевики в Идлибе попытались применить химоружие

Получены доказательства неудачной попытки провокации с использованием химического оружия в восточной части идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

— 3 марта в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* в восточной части зоны деэскалации Идлиба получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с применением химоружия, — уточняется в сообщении, которое приводит РИА "Новости".