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Боевики в Идлибе попытались применить химоружие

Террористы потерпели неудачу.

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Фото © Burak Kara / Getty Image

Получены доказательства неудачной попытки провокации с использованием химического оружия в восточной части идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

3 марта в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* в восточной части зоны деэскалации Идлиба получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с применением химоружия, — уточняется в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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