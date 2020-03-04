"Применяют даже на детских праздниках". В Госдуме предложили маркировать сухой лёд
В конце февраля при его неправильном использовании погибло три человека.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил новые правила продажи сухого льда после произошедшей в московской бане трагедии. С такой инициативой он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Сухарев отметил, что на 50% упаковки сухого льда нужно указывать всю предупреждающую информацию.
— Сухой лёд, который воспринимают как игрушку в последнее время, видите, насколько оказался опасен. Люди должны быть предупреждены... Его, как я понял, применяют даже аниматоры на праздниках детских, понимаете? Это просто недопустимо, на мой взгляд, — рисковать жизнью и здоровьем наших детей, — сказал телеканалу "360" депутат.
Напомним, трагический инцидент произошёл вечером 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы. В ходе празднования 29-летия блогерши Екатерины Диденко, известной по блогу "аптечный ревизорро", один из участников вечеринки забросил в воду сухой лёд. После этого произошла химическая реакция, которая и привела к отравлению людей, трое из которых погибли, среди них муж Екатерины. Позднее выяснилось, что супруга девушки предупреждали перед покупкой об опасности сухого льда.