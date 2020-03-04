"Применяют даже на детских праздниках". В Госдуме предложили маркировать сухой лёд

В конце февраля при его неправильном использовании погибло три человека.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил новые правила продажи сухого льда после произошедшей в московской бане трагедии. С такой инициативой он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Сухарев отметил, что на 50% упаковки сухого льда нужно указывать всю предупреждающую информацию.

— Сухой лёд, который воспринимают как игрушку в последнее время, видите, насколько оказался опасен. Люди должны быть предупреждены... Его, как я понял, применяют даже аниматоры на праздниках детских, понимаете? Это просто недопустимо, на мой взгляд, — рисковать жизнью и здоровьем наших детей, — сказал телеканалу "360" депутат.