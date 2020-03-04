BMW представила новый логотип "для новой эпохи"

Немецкий автоконцерн BMW обновил привычный для всех двухмерный логотип и убрал из него чёрную заливку по кругу. В прошлый раз производитель менял эмблему в 1997 году.

В "Инстаграме" компании отметили, что это новый логотип "для новой эпохи".

В новом варианте эмблемы BMW оставили синие и белые секторы — символы флага Баварии. В автоконцерне пояснили, что она должна привлечь молодых покупателей, хорошо ориентирующихся на рынке цифровых технологий. Как рассказал старший вице-президент компании Йенс Тимер, логотип символизирует открытость и ясность.

Первый автомобиль с обновлённой эмблемой появится в следующим году. Им станет BMW i4.