Бабушка "главного пассажира" оценила отказ Египта признать терактом крушение А321 над Синаем

Бабушка десятимесячного пассажира А321, взорванного в октябре 2015 года над Синайским полуостровом, прокомментировала отказ Египта признать случившееся терактом. Об этом родственница "главного пассажира" Елена Громова рассказала газете "Петербургский дневник".

Женщина отметила, что Каир изначально придерживался такой точки зрения и до сих пор так и не предоставил России ни записи с камер видеонаблюдения из зоны вылета аэропорта Шарм-эль-Шейха, ни данные бортовых самописцев. Громова призналась, что её семья не подавала денежных исков к Египту. Близким погибшей десятимесячной Дарины важнее то, что о проводимом расследовании почти ничего не известно.

— В самом начале египетская сторона обещала нам камеры видеонаблюдения из зоны вылета аэропорта, когда наши шли на посадку. Вроде как они изначально обещали, но, к сожалению, воз и ныне там. Как, впрочем, и расшифровку бортовых самописцев, насколько мне известно, тоже не предоставили, — рассказала она.

Женщина призналась, что боль потери близких в страшной трагедии не отпускает их родственников до сих пор, однако, несмотря на масштаб произошедшего, уже пятый год не намечается "никаких подвижек".

Напомним, самолёт авиакомпании "Когалымавиа" потерпел крушение над Синаем в 2015 году. Ранее "Коммерсант" сообщал, что апелляционный суд Каира вынес решение по иску семей россиян, погибших в результате катастрофы. Часть исков отклонили, объяснив это тем, что личности погибших якобы не установлены до сих пор. Вопреки словам родственников о том, что ЧП произошло по вине халатности властей, допустивших проникновение террористов с бомбой на борт, на заседании крушение назвали аварией, а не терактом.