Из ремейка "Мулан" убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo

Продюсер фильма "Мулан" Джейсон Рид рассказал, что из ремейка убрали возлюбленного главной героини капитана Ли Шанга из-за движения #MeToo, которое борется с сексуальным насилием и домогательствами. Об этом сообщает Collider.

— Я думаю, особенно во времена движения #MeToo наличие командира, который одновременно является возлюбленным, — очень неудобно. Мы не думаем, что это уместно, — заявил Рид.

По словам продюсера, Ли Шанга заменили двумя другими героями — Хонхэем, соратником Мулан в армии, и командиром Туном, который станет для неё наставником по жизни.

Российская премьера "Мулан" запланирована на 26 марта 2020 года. Ранее в Сети появился финальный трейлер фильма. Он стал первым диснеевским ремейком, который получил рейтинг 13+.