40% девочек заражены. Россиянам рассказали об опасности вируса папилломы человека

Одной из самых распространённых половых инфекций на данный момент является вирус папилломы человека (ВПЧ). Об этом News.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Галина Минкина.

С этой болезнью в течение жизни встречается около 80% сексуально активного населения, а инфицировано на данный момент примерно 660 миллионов человек в мире. Опасность ВПЧ состоит в том, что он может вызывать онкологические заболевания у женщин и мужчин и лекарства от него не существует. Тем не менее есть вакцина, с помощью которой можно обезопасить себя от распространения недуга.

— В России сейчас онкогенным ВПЧ инфицировано примерно 13% женщин репродуктивного возраста. Есть возрастные группы, где этот показатель выше остальных. Около 34% студенток носят в себе инфекцию и 40% сексуально активных девочек-подростков. К счастью, многие из них "вылечиваются самостоятельно". Иммунитет подавляет папилломавирус за один-два года. Только 10–15% инфекций переходят в опасную хроническую форму, — рассказала Минкина.

Механизмы перехода папилломавируса в хроническую форму пока не известны, и ставить прививку необходимо даже после заражения, так как это поможет обезопасить организм от будущих инфекций и повторения уже перенесённых.

По словам Минкиной, вакцинация нужна всем не только для личной защиты, но и для создания так называемого коллективного иммунитета. Прививка предназначена для женщин в возрасте с девяти до 45 лет и мужчин с девяти до 26. А оптимальным для вакцинации является период с 11 до 13 лет.

При этом распространённые представления, что мужчины являются лишь носителями вируса, ложные. Они также страдают от ВПЧ-ассоциированных заболеваний, а виды рака, вызванные болезнью, выявляются слишком поздно из-за отсутствия соответствующих программ скрининга.

У женщин в 100% случаев ВПЧ является причиной рака шейки матки. И из 170 штаммов вируса 15 — онкогенные. Чаще других злокачественные опухоли вызывает штамм № 16.

Вакцина против ВПЧ пока не включена в Национальный календарь профилактических прививок и бесплатно доступна только в рамках отдельных региональных программ.

4 марта во всём мире отмечается Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека.