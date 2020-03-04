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Президент Сербии назначил парламентские выборы на 26 апреля

В этом году они пройдут по новым правилам.

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Фото © Twitter / Александр Вучич

Президент Сербии заявил, что парламентские выборы в стране пройдут 26 апреля.

Уважаемые граждане Сербии, я в соответствии с Конституцией Республики Сербия подписал решение о назначении выборов депутатов. Выборы были объявлены на 26 апреля 2020 года, — написал Вучич в Twitter.

В этом году избирательная кампания в Сербии пройдёт по новым правилам. Барьер для попадания партий в парламент будет снижен с 5 до 3% голосов, также в каждом избирательном списке должно быть минимум 40% женщин.

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