Президент Сербии назначил парламентские выборы на 26 апреля

— Уважаемые граждане Сербии, я в соответствии с Конституцией Республики Сербия подписал решение о назначении выборов депутатов. Выборы были объявлены на 26 апреля 2020 года , — написал Вучич в Twitter.

В этом году избирательная кампания в Сербии пройдёт по новым правилам. Барьер для попадания партий в парламент будет снижен с 5 до 3% голосов, также в каждом избирательном списке должно быть минимум 40% женщин.