В Челябинске во время заправки взорвался автобус

В Челябинске на газовой автомобильной заправочной станции взорвался пассажирский ПАЗ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев события.

Согласно информации портала, инцидент произошёл в первой половине дня на метановой заправке, расположенной на Копейском шоссе.

Предположительно, во время заправки в автобусе 66-го маршрута произошла разгерметизация газового оборудования, из-за чего произошёл взрыв баллона.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что владелец компании ООО "Урал-Дом" Альфия Даутова, которой принадлежит автобус, отказалась комментировать произошедшее до выяснения деталей инцидента.

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