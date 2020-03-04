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"ВКонтакте" переведёт голосовые сообщения в текст. Больше вы не будете злиться на войсы

Соцсеть тестирует расшифровку голосовых сообщений. Пока она работает на базе софта для iOS, в будущем компания будет использовать собственное программное обеспечение для этого.

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Фото © Shutterstock

"ВКонтакте" начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке, сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователь увидит содержание войса в текстовом виде. Таким образом, он прочитает его там, где трудно или невозможно послушать аудио.

Программа доступна участникам тестирования соцсети VK Testers. Она работает на iOS на базе сторонней технологии. На втором этапе тестирования будет задействована собственная разработка "ВКонтакте" для распознавания речи на основе искусственного интеллекта.

По данным соцсети, ежемесячно 30 миллионов человек обмениваются голосовыми сообщениями на платформе. Планируется, что в будущем во "ВКонтакте" будет доступен поиск, в частности, по голосовым сообщениям.

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