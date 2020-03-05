Коммунальные хитрости. Как снизить оплату за ЖКХ

Минстрой выступил с инициативой пересмотреть стоимость отопления из-за аномально тёплой зимы. Это касается жителей регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счётчикам. Новость, безусловно, обрадовала многих жителей многоквартирных домов. В целом россияне тратят треть доходов на оплату услуг ЖКХ, так что любой перерасчёт снижает нагрузку на семейный бюджет. Впрочем, есть немало способов снизить выплаты за коммунальные услуги.

Как сократить сумму платы за услуги

Если платите за коммунальные услуги по нормативам, но часто уезжаете в отпуск или командировку и в квартире проживаете редко, то можно сделать перерасчёт в своей управляющей компании. Речь идёт о ситуациях, если вы отсутствовали пять и более дней. Однако перерасчёт за отопление в таких случаях не делают.

Помогут сэкономить на оплате ЖКУ счётчики на воду и электричество. Как правило, нормативы потребления, по которым вы платите, значительно завышены. Отсюда и переплата. Кроме того, в некоторых домах есть возможность установить двухтарифный счётчик на электричество, который отдельно считает потребление электроэнергии днём и ночью. Причём ночной тариф дешевле.

Также следует придерживаться простых рекомендаций, чтобы не нарваться на переплаты. Выключать воду, пока намыливаете посуду, выключать свет в помещении, в котором не находитесь. Запускать стиральную или посудомоечную машины экономнее ночью, если установлен разнотарифный счётчик.

Как бороться с компанией, которая начисляет сумму платёжки

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Нередко завышенные суммы в квитанции появляются по вине управляющей компании. В таких случаях жильцам приходится идти на конфликт с УК. Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский рассказал, что ошибки управляющая компания может допускать из-за неправильного применения тарифов, указания неверной площади принадлежащей жильцу квартиры, неправильного указания количества зарегистрированных (проживающих) в квартире лиц, когда размер платы за услуги ЖКХ зависит от этих показателей.

— В этом случае необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчёте стоимости услуг ЖКХ с приложением подтверждающих документов. Если заявление не поможет, то нужно будет обратиться с исковым заявлением в суд о перерасчёте подлежащих к уплате сумм, — пояснил Владислав Варшавский.

Как уточнил член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов, в этом случае потребитель может обратиться в суд по месту своего жительства. Если нарушения носят массовый или систематический характер, то можно обратиться в территориальную прокуратуру, чтобы там инициировали проверку соблюдения действующего законодательства.

При этом Владислав Варшавский отметил, что несогласие с суммами, указанными в квитанции, не является безусловным основанием для неоплаты услуг ЖКХ. В любом случае необходимо своевременно оплачивать те услуги, которые собственником не оспариваются. Но бывает, что сами управляющие компании намеренно увеличивают сумму платёжки за те услуги, которые утверждены на общем собрании.

— Собственник, который не активно интересуется жизнью своего дома, может столкнуться с ситуацией, когда в квитанции будут указаны нетипичные услуги либо тарифы, которые значительно выше средних. Оспорить такие решения общих собраний в суде достаточно сложно, — рассказал Владислав Варшавский.

В этом случае он рекомендует собственникам квартир принимать более активное участие в жизни своего многоквартирного дома, посещать общие собрания, активно голосовать по финансовым вопросам.