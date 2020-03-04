Крымский берег в песках Сирии. Что может предложить Эрдоган президенту России

На севере Сирии в провинции Идлиб продолжаются боевые действия между сирийской армией и боевиками исламистских группировок. По сообщению Минобороны России, Турция ввела в Идлиб группировку войск размером с механизированную дивизию. Речь идёт о четырёх тысячах человек, не считая техники. Правда, здесь нужно говорить не про чисто механизированную дивизию, а о силах для специальных операций, именно они сейчас смешиваются с отрядами боевиков.



Кроме того, турки выстроили в провинции Идлиб новые блокпосты с гарнизонами до 100–150 военнослужащих из числа бойцов 2-й полевой армии. По сравнению с тем, что сказано в сочинских договорённостях, турки усилили свою группировку прежде всего по линии боевого соприкосновения. Перед началом боевых действий оперативная ёмкость Идлибского района составляла 20 тысяч боевиков, сегодня же общая численность группировки порядка 25 тысяч штыков. При этом нужно учитывать, что туркоманы — коренной народ, о котором "пеклись" турки, давно выведен с территории Идлиба на север, вне зоны боевых действий.



Турция очень специфически сформулировала для себя сочинские договорённости. Сегодняшние заявления Эрдогана, что Турция пришла по просьбе народа Сирии, — враньё. Такого приглашения не было. Появление турецкой армии на севере Сирии было закреплено в меморандуме, подписанном в Сочи. Согласно ему Дамаск соглашался, что Анкара будет участвовать в некоторых боевых операциях. Но также там говорилось о том, что бандформирования должны уйти вглубь территории на 20 километров, чтобы прекратились обстрелы из тяжёлой артиллерии населённых пунктов на сирийской стороне, в том числе западных районов Алеппо. Кроме того, регламентировалось пользование беспилотниками. Можно было иметь их только в качестве разведчиков, но турки стали использовать и ударные аппараты. Фактически произошло сращивание турецких военных специалистов и боевиков, что отмечает и Министерство обороны России.



Нужно отметить, что сегодняшняя ситуация отличается от той, которая была на момент подписания сочинских соглашений. Сегодня те блокпосты, которые были предусмотрены в договорённостях, оказались в тылу сирийской армии. Произошло это из-за того, что турецкая сторона никак не ограничивала боевиков в их действиях. Не вызывает сомнений, что теперешняя ситуация прорабатывалась турками заранее, они готовились к ней. Сейчас Эрдоган хочет вернуть всё к началу сочинских договорённостей, то есть увести армию Сирии обратно, заставить её вернуть те территории, которые она заняла в ходе своего наступления. Однако стоит отметить, что брать на себя ответственность за действия боевиков он не хочет.



Можно предположить, что Эрдоган имеет свои планы на Идлиб. Дело в том, что он не только националист, но ещё и имперец. Человек, стремящийся к тому, чтобы его страна постоянно увеличивалась. Возможно, по его мнению, если бы Турция успешно заняла весь Идлибский район, у него мог бы оказаться "интересный козырь" в руках. Он бы мог предложить Владимиру Путину в обмен на признание Крыма российским признать Идлиб турецким. Однако Асад с его наступлением смешал все планы.